شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور للجملة.



وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:



استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 7.5 جنيه.

واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح من 7 إلى 11 جنيها.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقر البرتقال البلدي ليترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وسجل اليوسفي ما يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.

استقر التين البرشومي ليتراوح بين 7 و13 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر الكانتلوب ما يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.

واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 12 إلى 18 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.