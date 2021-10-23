شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 7.5 جنيه.
واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح من 7 إلى 11 جنيها.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
استقر البرتقال البلدي ليترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وسجل اليوسفي ما يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.
استقر التين البرشومي ليتراوح بين 7 و13 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وسجل سعر الكانتلوب ما يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.
واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 12 إلى 18 جنيها.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.