 حبس المتهم بقتل فكهاني في مشاجرة بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حبس المتهم بقتل فكهاني في مشاجرة بالشرقية

فاطمة الديب:
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 9:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 9:49 ص

أصدرت نيابة قسم أول الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، قرارا بحبس ميكانيكي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل فكهاني إثر مشاجرة بينهما في منطقة المحطة بدائرة قسم أول الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول محمد، وشهرته أورما، 45 سنة، فكهاني، مقيم بمدينة الزقازيق، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة التوفى التي أودت بحياته إثر تلقيه طعنتين نافذتين على يد المتهم طه، 50 سنة، ميكانيكي ومقيم بذات الناحية، وذلك إثر خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

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