استشهد فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء عليه، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، باستشهاد العامل حسن ربحي منسية، بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله ثم اعتقاله والاعتداء عليه.

وبحسب والد الشهيد، اعترضت قوات الاحتلال مركبة كان تقل نجله حسن مع مجموعة شبان، في حي بطن الأقرع ببلدة الظاهرية، وطاردته داخل إحدى البنايات، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم ألقته من على سطح البناية التي كان متواجد فيها؛ ما تسبب بارتقائه شهيدا.