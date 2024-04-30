أظهرت بيانات أولية أعلنها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا،اليوم الثلاثاء، نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع السابق عليه.