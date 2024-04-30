 اقتصاد ألمانيا ينمو بواقع 0.2% في الربع الأول من 2024 - بوابة الشروق
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اقتصاد ألمانيا ينمو بواقع 0.2% في الربع الأول من 2024

برلين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 11:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 11:32 ص

أظهرت بيانات أولية أعلنها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا،اليوم الثلاثاء، نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع السابق عليه.


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