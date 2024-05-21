قيادي فلسطيني: إسرائيل تكرر جرائم حرب غزة في الضفة

قال الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي "يكرر في جنين والضفة الغربية جرائم الحرب" التي يرتكبها في قطاع غزة، منذ 8 أشهر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البرغوثي، تعليقا على استشهاد 7 أشخاص من أبناء مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بينهم رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين الحكومي أسيد جبارين، وطفل، ومدرس، إثر عملية عسكرية إسرائيلية.

وأضاف: "جيش الاحتلال يكرر في مخيم جنين والضفة الغربية جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وصباح اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "عدوانا إسرائيليا أسفر عن 7 شهداء و9 إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة خطيرة".

​​​​​​​وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، صعد المستوطنون اعتداءاتهم كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، ما أدى إجمالا إلى استشهاد 513 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين