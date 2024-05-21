الرئاسة السورية تعلن إصابة السيدة الأولى بمرض ابيضاض الدم «لوكيميا»

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أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الثلاثاء، إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد، بمرض ابيضاض الدم المعروف بـ«لوكيميا».

وكتبت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)».

وأشارت إلى أن «السيدة الأولى ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص؛ يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب».

ولفتت إلى أن «السيدة الأولى ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج»، مختتمة البيان: «ستخوض السيدة أسماء الأسد هذه المرحلة العلاجية بكل إرادة وعزيمة وإيمان بالله».