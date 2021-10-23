السودان: رفع حالة الاستعداد للجيش وإغلاق تام لشوارع القيادة العامة

أفادت صحيفة «السوداني» برفع حالة الاستعداد للجيش وحراسات مُشدّدة الآن على سجن كوبر وإغلاق تام لشوارع القيادة العامة، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

واقتحمت مجموعة من المحتجين، اليوم السبت، مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» قبل مؤتمر صحفي مقرر؛ لوفد من «قوى إعلان الحرية والتغيير».

وأفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، بإلغاء المؤتمر الصحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير بعد الاعتداءات التي طالت استقبال الوكالة من قبل قوة مجهولة.

وجرى اقتحام البوابة الرئيسية للوكالة والاعتداء على رجال الحراسة، فتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي حفاظًا على العاملين في الوكالة.

وبدأ الأمر بتجهمر عدد من المدنيين أمام الوكالة، ثم حضرت مجموعة تضم ما بين 100 إلى 150 شخصًا، اقتحموا مقر الوكالة بالقوة، وقد اتهمتهم قوى الحرية والتغيير بأنهم أثارًا عنفًا وأحرقوا إطارات السيارات.