ذكرت تقارير بريطانية أن المتنافسين المحافظين بوريس جونسون وريشي سوناك، عقدا محادثات وجها لوجه في وقت متأخر اليوم السبت، وسط تنافس على زعامة حزب المحافظين.



وحتى الآن لم يعلن رسميا رئيس الوزراء السابق جونسون ووزير خزانته السابق سوناك، أنهما سيترشحان ليحلا محل رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ليز تراس، لكنهما التقيا مساء اليوم.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن 100 من نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يدعمون ترشح رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لزعامة الحزب.



وفي الإطار ذاته فإن هناك توقعات بأن يعلن سوناك خوض السباق على زعامة حزب المحافظين، بعد حصوله على عدم أكثر من 100 نائب.



واستقالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، يوم الخميس الماضي، بعد 44 يوما فقط من بقائها في منصبها، وهي أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني.