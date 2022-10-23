 الكشف على 598 حالة في قافلة للعيون بكفر الزيات - بوابة الشروق
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الكشف على 598 حالة في قافلة للعيون بكفر الزيات

علاء شبل
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 10:29 ص
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات القافلة الطبية للكشف عن أمراض العيون، والتي انطلقت في مركز كفر الزيات لتستهدف 598 حالة من أهالي قرية كفر ديما، ضمن عدد من القوافل الطبية التي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية.

ويأتي ذلك في إطار تقديم الخدمات الطبية للقرى الأكثر احتياجا من خلال مبادرة "عنيك في عنينا"؛ للحد من مسببات العمى.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة في تنظيم هذه القوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المحافظة.

كما اطلع على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة والتي شملت تشخيص احتياج 96 مواطنا لإجراء عمليات جراحه عيون ويتم التجهيز لإجرائها قريبا.

كما شخصت احتياج 253 مواطنا لنظارات طبية على أن يتم تسليم النظارات للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.

من جانبه، أشار هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير إلى أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة أوركيديا للصناعات الدوائية، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة في مجال العيون لكل أهالي قرى حياة كريمة في الغربية.

وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة، كذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها، وذلك بالمجان تماما.

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