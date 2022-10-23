قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت خلال الفترات الماضية، على تخصيص 30 مليون متر مربع للاستثمار، بعضها بدون مقابل.



وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن ما تم تنفيذه من مشروعات أقيم على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع فقط، بنسبة 10%.



وأشار إلى التواصل مع رجال الأعمال لمعرفة السبب في ذلك ورصد الشكاوى حال وجودها.



ولفت إلى إثارة مشكلة المبالغة في التسعير، فتقرر أن تكون إما بالتملك أو حق الانتفاع استجابة لما طلبه رجال الأعمال، ويكون التخصيص بشكل فوري.



وأكد تسعير كل أراضي الصناعة على مستوى الجمهورية بالجنيه، موضحا أن كل مستثمر يرغب في العمل على قطعة أرض معينة يعرف سعرها.



وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.



ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.



وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء "رؤيـة مصـر 2030".



وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.