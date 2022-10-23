محافظ الدقهلية يتابع أعمال رفع تركمات مياه الأمطار

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن بدء إجراءات التعامل مع شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بمدينة المنصورة ومركز ومدينة المطرية، وبعض المدن بنطاق المحافظة من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المحافظ، على ضرورة التواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

وتعرض صباح اليوم الأحد، مركز ومدينة المطرية والمراكز المجاورة شملت مراكز ومدن منية النصر وبني عبيد والكردي ودكرنس وميت سلسيل والمنزلة، فضلا عن مدينة المنصورة لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة، وعلى الفور بدء أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بالمناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار بها، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المحافظ، على أهمية اتخاذ الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا إلى ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية، قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.