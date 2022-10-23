عشرات الآلاف من المجريين يتظاهرون احتجاجا على سياسات أوربان التعليمية

نزل عشرات الآلاف من المجريين إلى شوارع العاصمة بودابست اليوم الأحد، للتظاهر ضد السياسات التعليمية لحكومة رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان.



وطالب المحتجون بدفع أجور أفضل للمعلمين، وخلو المناهج من الأيديولوجيات، وحق المدرسين في الإضراب عن العمل.



ووفقا لنقابة المعلمين، نظم المدرسون 147 احتجاجا في 61 بلدة في أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.



ويصور أوربان نفسه بأنه مدافع عن المسيحية، في كل من المجر وأوروبا، ويسعى إلى وضع التعاليم القومية ضمن النظام المدرسي.



كما استهدفت احتجاجات اليوم الأحد سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الحكومية، والكثير من وسائل الإعلام الخاصة، وعلاقات أوروبان الجيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وشارك أوربان في احتفال إحياء ذكرى الانتفاضة المناهضة للنظام الستاليني في عام 1956 في مدينة زالاجيرسيج في غرب المجر اليوم الأحد.



واتهم أوربان في كلمة له الغرب بأنه خذل المجر في عام 1956، خلال تمردها ضد الاتحاد السوفيتي.



كما استغل المناسبة لانتقاد الاتحاد الأوروبي، قائلا: "دعونا لا نقلق بشأن أولئك الذين يطلقون النار على المجر من الظلال أو من جبال بروكسل".



ووصف أوربان المجر من قبل بأنها "ديمقراطية غير ليبرالية"، بما يضع البلاد في خلاف مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء آخرين.