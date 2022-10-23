رابطة الأندية تفتح تحقيقا في شكوى الأهلي ضد الزمالك

فتحت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تحقيقًا عاجلاً في الساعات الماضية، بشأن شكوى النادي الأهلي بسبب عدد جماهير الزمالك في مباراة سموحة بالدوري الممتاز.

وتقدم النادي الأهلي بشكوي رسميًا إلى رابطة الأندية في الأيام الماضية، بداعي دخول أكثر من العدد الممسوح به لجماهير الزمالك في مواجهة سموحة الأخيرة.

وقال أحمد دياب رئيس الرابطة في تصريحات لقناة «ON Time Sports»: "تلقينا خطابًا رسميًا من إدارة الأهلي في الأيام الماضية، بشأن عدد جماهير التي حضرت في مواجهة سموحة."

وأضاف: "الرابطة تدرس تلك الشكوى في الوقت الحالي، وبنأكد أن الجميع داخل المنظومة على مسافة واحدة من كل الأندية، سواء كانت رابطة الأندية أو شركة تذكرتي."

وواصل دياب حديثه: "شركة تذكرتي هي الجهة المسؤولة عن تحديد 3 آلاف تذكرة لكل نادٍ في الدوري، ونسعى في الفترة المقبلة للحصول على الموافقات الأمنية من أجل وصول أعداد الجماهير في المدرجات إلى السعة الكاملة."

وأتم: "أرسلنا خطابًا رسميًا لهيئة ستاد المقاولون العرب والتليفزيون، من أجل دراسة الموقف وسوف نعلن عن كافة المعلمومات الواردة بكل شفافية، بعد نهاية التحقيقات ودراجة الوضع جيدًـا."