طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في مدينة غزة.

جاء ذلك بعد كلمة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال فيها إن القوات البرية نفذت مداهمات محدودة في قطاع غزة؛ لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، أن قوات الجيش هاجمت عناصر حركتي «حماس» و«الجهاد» داخل الأنفاق وعشرات المقار العملياتية.

وذكر أن القوات شنت هجومًا على مواقع عسكرية ونقاط مراقبة، قائلًا إن «الجيش يواصل الاستعداد للمراحل المقبلة من الحرب».

وارتفع عدد الشهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 4741 وبلغ عدد الإصابات أكثر من 14245، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية مع نهاية اليوم السادس عشر للهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فيما شهد بزوع فجر اليوم السابع عشر استمرار القصف الإسرائيلي جوا وبرا.

وبينما طال القصف في القطاع عدد من المنازل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن إسرائيل قصفت مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، كما طال القصف محيط المستشفى الكويتي في رفح.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات في المستشفيين الآخرين أو بالقرب منهما.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن أهالي قطاع غزة عاشوا «ليلة مرعبة» مع استمرار الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء عشرات الصواريخ والقنابل على المنازل فوق رؤوس أهلها وساكنيها.