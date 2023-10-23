الهلال الأحمر الفلسطيني: الغارات الإسرائيلية تقع على بعد 20 مترا فقط من المستشفيات

قالت مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، إن «الغارات الإسرائيلية تقع على بعد 20 مترًا فقط من المستشفيات»، مستشهدة بقصف الاحتلال محيط مستشفى القدس، خلال زيارة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الاثنين، أن القصف الإسرائيلي لمحيط مستشفى القدس، أدى إلى حالة من الرعب والهلع بين صفوف النازحين والمرضى والأطقم الطبية المتواجدة في المكان.

وتابعت: «سلطات الاحتلال لا تحترم القانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية»، ذاكرة أن المؤسسات الدولية تؤكد ضرورة خضوع إسرائيل والتزامها بتلك القوانين.

ولفتت إلى أن المؤسسات الدولية طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف الأطقم الطبية والصحية، بما فيها المستشفيات، مشددة على أن «المستشفيات والمسعفين والطواقم الطبية والمدنيين العزل لا يجب أن يكونوا هدفًا لغارات الاحتلال».

وذكرت أن «60% من شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء»، منوهة أن هناك أكثر من 1400 شخص تحت الأنقاض، 720 بينهم من الأطفال.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 5182، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدد شهداء العدوان على قطاع غزة ارتفع إلى 5087 شهيدًا، بينهم 2055 طفلا، و1119 سيدة، و217 مسنا، و15273 جريحا.

وقد ارتكبت قوات الاحتلال 23 مجزرة في الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 436 شهيداً، بينهم 182 طفلا، غالبيتهم من جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 95 شهيدا، بارتقاء الشهيدين محمود سيف نخلة، ومحمد عليان، برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله.