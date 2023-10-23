الكرملين: الدبلوماسيون الروس يبذلون قصارى جهدهم لإطلاق سراح الرهائن الروس في غزة

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إن الدبلوماسيين الروس يبذلون قصارى جهدهم فيما يتعلق بوضع الرهائن الروس في قطاع غزة، ولكن في الظروف الحالية من الصعب الحديث عن معلومات مفصلة.



وأضاف بيسكوف "تجري بعض الاتصالات لهذا الغرض، ودبلوماسيونا يعملون. وبالطبع، في الظروف الحالية من الصعب الحديث عن معلومات مفصلة، لكن دبلوماسيينا يبذلون كل جهد ممكن"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأشار بيسكوف إلى أنه ليس كل الروس في قطاع غزة على اتصال بالسفارة الروسية.



وقال بيسكوف "هناك اتصالات مع بعضهم. وتعلمون أن التسجيل ليس إلزاميا بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في الخارج، بل طوعيا".



وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، فإن عدد الرهائن المحتجزين في غزة يبلغ 222 رهينة على الأقل.



وقالت السفارة الروسية في إسرائيل، لوكالة تاس، الجمعة الماضي إن اثنين من الروس على الأقل محتجزان كرهائن.