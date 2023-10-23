الصليب الأحمر اللبناني ينقل جثامين 4 شهداء و4 جرحى بقصف إسرائيلي على الحدود

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أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الإثنين، نقل جثمان شهيد وأربعة جرحى استهدافهم قصف إسرائيلي على الحدود.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، في بيان صحفي، إن "طواقمه نقلت اليوم من خراج بلدة كفرحمام إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، جثمان شهيد وأربعة جرحى، تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي".

وكان الصليب الأحمر اللبناني أفاد بـ"نقل طواقمه قبيل منتصف ليل أمس الأحد، من تلة بسطرة الحدودية في خراج بلدة حلتا جثامين ثلاثة شهداء تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي".

ووفق للصليب الأحمر، جرت العمليتان بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل).

ويسيطر الهدوء الحذر صباح اليوم وكذلك ليلاً على القرى الحدودية الجنوبية، بعد قصف شهدته عدد من البلدات الجنوبية أمس.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "قرى القطاع الغربي من رأس الناقورة وحتى بلدة رامية والجرود المتاخمة للخط الأزرق عاشت ليلا هادئًا تخللته قنابل مضيئة أطلقها العدو مع تحليق لطيرانه الاستطلاعي استمرّ حتى الصباح".

وأشارت إلى تسجيل التزام قوات "يونيفيل" بمراكزهم العسكرية وعدد من نقاط المراقبة في المناطق الساخنة، لافتة إلى ازدياد حركة النزوح من القرى المتاخمة باتجاه المناطق الأكثر أمنًا.