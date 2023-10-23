قال مدير مجمع مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، إن سلطات جيش الاحتلال هددت كل مستشفيات قطاع غزة؛ بالإخلاء الفوري بالمخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدا استحالة تنفيذ ذلك تحت أية ظروف.

وأضاف خلال تصريحات عبر «القاهرة الإخبارية» فجر الأحد، أن أعداد الشهداء والجرحى داخل مجمع الشفاء وغيرها من المستشفيات داخل القطاع؛ كبير للغاية حيث لا يمكن لمنظومة صحية متكاملة استيعابها، مع الأخذ في الاعتبار الحصار المفروض على القطاع منذ 16 يوما دون ماء أو غذاء فضلا عن انقطاع الكهرباء.

وذكر أن سيارات الإسعاف لا تزال تنقل الشهداء والجرحى حتى صباح اليوم؛ نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع منذ الليل، مشيرا إلى افتراش الجرحى الأراضي والطرقات في ظل الأوضاع الأكثر من صعبة.

ولفت إلى مواراة أكثر من 45 شهيدا الثرى بالأمس؛ بسبب استشهاد جميع أفراد العائلة دون التعرف على أحد منها، وسبقها 70 شهيدا لم يجر التعرف عليها أيضا، قائلا: «الاحتلال قصف المستشفى ودور العبادة والكنيسة، ويقصف كل فلسطيني يتحرك على الأرض».

وأوضح أن القطاع الصحي يواجه معضلة كبرى؛ بشأن الأعداد غير المسبوقة من الإصابات المستقبلة على مدار اليوم، موضحا أن غرف العمليات تجري الجراحات على مدار الأ 24 ساعة دون توقف.

وتابع: « الآن نحن دخلنا مرحلة المفاضلة بين الجرحى، المصاب الذي يرجى شفاءه نقوم بعلاجه، والجريح الذي يواجه صعوبة في شفائه نتركه، لأننا لا نستطيع معالجة الجميع، ونقوم بإجراء العمليات داخل غرف العمليات دون تخدير».

وأوضح أن القطاع يواجه معاناة وأزمة كبرى تتمثل في نقص الأدوية والمستهلكات والطواقم الطبية، لا سيما بعد استشهاد أكثر من 50 كادرا صحيا من أطباء وممرضين ومسعفين منذ بدء الحرب، معقبا: «نحن الآن بحاجة إلى كل قطرة دواء ومياه ووقود».