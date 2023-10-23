5182 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة

أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 5182، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من شهر تشرين الأول الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عدد شهداء العدوان على قطاع غزة ارتفع إلى 5087 شهيدًا، بينهم 2055 طفلا، و1119 سيدة، و217 مسنا، و15273 جريحا.

وقد ارتكبت قوات الاحتلال 23 مجزرة في الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 436 شهيداً، بينهم 182 طفلا، غالبيتهم من جنوب القطاع.

حيث استشهد 29 مواطنا بينهم 7 أطفال، جراء قصف اسرائيلي استهدف أربعة منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، و6 أطفال وامرأة ارتقوا في استهداف منزل في خان يونس.

وقد سجل عدد من الشهداء والجرحى عقب استهداف طائرة حربية إسرائيلية منزلا مأهولا بالسكان ي بعد بشكل مباشر وبدون سابق إنذار في منطقة المحطة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وهناك عدد من الشهداء والإصابات من عائلة الخطيب بعد استهداف منزلهم دون سابق إنذار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولا زالت أعداد من قاطنيه تحت الركام.

وفي جباليا، ارتقى عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة اللداوي في منطقة الشهداء غرب مخيم جباليا، واستهدف آخر في شارع عايدية غرب مدينة غزة.

وقد استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى، وغارة ثالثة طالت بركة الشيخ رضوان تسببت بحريق في أحد المولدات الكهربائية في المكان.

كما أعلن عن شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو عيادة في مدينة رفح، وآخر لعائلة الزيناتي في مدينة خان يونس، وإصابات جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة السعافين بمخيم النصيرات وسط القطاع، وشهداء وإصابات جراء استهداف منزل لعائلة عبد الغفور في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 95 شهيدا، بارتقاء الشهيدين محمود سيف نخلة، ومحمد عليان، برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله.