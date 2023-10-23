الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 34 شاحنة مساعدات من مصر والأونروا تتولى توزيعها

قالت مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، إن الطواقم تسلمت 34 شاحنة مساعدات من مصر، لافتة إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ستتولى توزيعها، بحسب القوائم المستلمة من الهلال الأحمر المصري.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الاثنين، أن بعض تلك المساعدات مخصص لمنظمة «يونيسيف» وآخر لجمعيتي الهلال الأحمر القطري والفلسطيني، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية.

وتوقعت «وصول 40 شاحنة أخرى تحمل المستلزمات الطبية والأدوية والماء والطعام، اليوم الاثنين إلى قطاع غزة»، منوهة بأن «التحدي الأكبر يتمثل في إدخال الوقود».

وأكملت: «الشاحنات التي أدخلت لا تحتوي على وقود، سوى بعض الشاحنات التي تمكنت أونروا يوم أمس من إدخالها وبها كميات وقود.. لا نعلم بالضبط حجم تلك الكميات وكيف سيتم توزيعها».

ونوهت بأن «القطاع الصحي الفلسطيني وكل المستشفيات على حافة الهاوية؛ بسبب نفاد الوقود»، مؤكدة أن «الوقود من أهم المواد المطلوب تأمين عملية دخولها في أقرب وقت ممكن».

وأشارت إلى أن الوقود سيمكن طواقم الهلال الأحمر من الاستمرار في تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة والخدمات الطبية، فضلًا عن نقل المصابين والجرحى.

ولفتت إلى أن الهلال لأحمر تلقى منذ أيام، تحذيرات هاتفية من سلطات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس؛ لأنه سيكون معرضًا للقصف في أي لحظة، معلنة عن صدور أوامر إخلاء بحق 23 مستشفى آخر من قبل سلطات الاحتلال.