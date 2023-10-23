محافظ الإسكندرية يتابع أعمال لجنة تقييم الميادين ورصد مكافأة مالية للأحياء الفائزة

‎تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال لجنة التحكيم المشرفة على تقييم الميادين المشاركة في مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها"، والتي دشنها المحافظ بداية الشهر الجاري بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء؛ لاختيار أفضل 3 ميادين على مستوى المحافظة.

‎ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق العامة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، واتساقًا مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والمشرف العام على المسابقة، أن اجتماعا اليوم بين لجنة التحكيم التي تضم الأساتذة المتخصصون من جامعة الإسكندرية والأحياء المشاركة في المسابقة؛ يهدف لتقييم جميع الميادين المطروحة بالمسابقة وفقًا للمعايير العلمية والحضارية.

وتضم اللجنة، كلا من د.طارق القيعي عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الأسبق، ود محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أسماء السيد المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة.

‎وأضافت "مسعود"، أن المسابقة يشارك بها 7 أحياء مختلفة، وتأتي مشاركة حي ثان المنتزة في المسابقة بميدان مسجد المندرة، وميدان مدارس بريليانس، وحوضين أمام كارفور وأمام مزلقان المعمورة الشاطئ بشارع الملك حفني السياحي، بالإضافة إلى سور المنتزه، والجزيرة الوسطى بمحور الشيراتون.

وجاءت مشاركة حي أول المنتزه، بحديقة مسجد سيدي بشر وحديقة السيوف.

وشارك حي شرف، بحديقة النبي بمنطقة كفر عبدة، وميدان الموسيقي برشدي، وميدان تحيا مصر ومسطحات فلوري بمحور المحمودية، ونافورة سيدي جابر.

وشارك حي وسط في المسابقة، بميدان زويل، وميدان ساعة الزهور، ومثلث أول السلطان حسين، وجزيرة أمام مكتبة الإسكندرية، وجزيرة أمام النجدة والغزالتين.

وشارك حي الجمرك، بميدان أحواض الكورنيش، ودوران الفنادق بالمنشية، ودوران الأنفوشي.

ويشارك حي العجمي، بمربع سكني يضم أحواض سي جل، وحوض بجوار مسجد الحبيب، وأحواض أمام نادي الإسكندرية للبترول، وحوض فرس النهر والجزيرة الوسطى حتى أمام الأمن المركزي.

‎وشارك مركز ومدينة برج العرب في المسابقة، بميدان صينية المطار "الهوارية".

وشاركت الإدارة العامة للحدائق المركزية، بحديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي أمام كارفور.

‎ومن الجدير بالذكر، رصد محافظ الإسكندرية مكافأة مالية للأحياء الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بالمسابقة، بمبلغ 50 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و30 ألف جنيه للمركز الثالث؛ لخلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة على نطاق المحافظة.