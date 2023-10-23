اشتية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تتوقف فورا ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن شبح الموت يهدد الأطفال والمرضى في المستشفيات بقطاع غزة، منوهًا بأن «الوقود شارف على الانتهاء، مع استمرار انقطاع الكهرباء والماء».

ونوه في كلمة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني، صباح الاثنين، بأن أهالي قطاع غزة محاصرون بحمم الموت، ويتعرضون للقتل الجماعي، في خرق صادح للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: «كل يوم يسقط مئات الشهداء معظمهم من النساء والأطفال، وجرائم الاحتلال ترتكب في كل الأنحاء على أيدي الجيش والمستوطنين.. الجرائم يجب أن تتوقف فورًا ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه».

وثمن التظاهرات التي خرجت في مختلف أنحاء العالم لتأييد الحق الفلسطيني، مشددًا على أن صوتها يجب أن يكون مسموعًا لحماة إسرائيل وحلفاء الحرب.

ودعا شعوب العالم إلى الاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه، منوهًا أن استمرار حديث الاحتلال عن التحضير لاجتياح بري، ينذر بالاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة والقتل من أجل القتل والانتقام.