لوح مسلمو الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم انتخاب جو بايدن مرة أخرى، معبرين عن ندمهم لاختياره في الجولة الانتخابية السابقة؛ وذلك إثر أعلن الرئيس جو بايدن دعمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام التي أعقبت معركة "طوفان الأقصى".

واتصل أحمد رمضان مستشار بايدن السابق، والذي يقود الآن جهود التحالف للحزب الديمقراطي في ميشيغان التي تعتبر واحدة من أكبر التجمعات السكانية للمسلمين والعرب الأمريكيين في أمريكا، برئيس الحزب في الولاية لدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الجديدة، بحسب شبكة "nbc news".

وقال سكان ميشيغان، إن دعمهم لبايدن كان له دور فعال في وضعه على القمة خلال الولاية الحاسمة في عام 2020، لكن الآن أصبح رمضان وغيره من القادة الديمقراطيين بالولاية على علم بحقيقة آراء بايدن المحبطة لهم.

وفي سلسلة من أكثر من 12 مناقشة مائدة مستديرة مع قادة المجتمع الإسلامي في الأسبوعين التاليين لهجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة المقاومة حماس، قال رمضان إن النتيجة الرئيسية هي أن الناس يشعرون بخيبة أمل كبيرة.

- مسلمو أمريكا: لن ننسى ما فعله الرئيس بايدن ولماذا كذب علينا

وأضاف أنهم يقولون: "لن ننسى ما فعله الرئيس بايدن ولماذا كذب علينا".

وقال رمضان: "لقد فاز الرئيس بايدن بأرقام تاريخية في عام 2020، وكنت فخورا بتمثيل ذلك لكن الأسبوعين الماضيين غيرا الأمور، لقد تلقيت مكالمات من أشخاص يقولون إنهم يشعرون أن أيديهم ملطخة بالدماء لأنهم طلبوا من الناس دعم بايدن خلال تلك الحملة".

ورغم أن الأمريكيين المسلمون ما زالوا يشكلون أقلية صغيرة بين سكان الولايات المتحدة، إلا أن أعدادهم تتزايد بسرعة، بحسب "nbc news".

ويتنافس الحزبان على نحو متزايد على دعمهم، ونجح الديمقراطيون في الماضي وكان بينهم وبين الرئيس السابق دونالد ترامب وغيره من الجمهوريين تنافر بسبب السياسات المتبعة مثل حظر السفر الذي أثر على الدول ذات الأغلبية المسلمة "وهو الأمر الذي وعد ترامب بتنفيذه مرة أخرى إذا أعيد انتخابه".

ومع ذلك، يحذر الزعماء المسلمون، الآن من أن الديمقراطيين يخاطرون بفقدان دعمهم أيضًا، إذا لم يبذل بايدن والحزب المزيد من الجهود لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعالجة الألم الذي يشعر به الكثيرون بشأن الحرب في غزة.

- ألاباس فرحات: لقد أدى بايدن إلى نفور كل ناخب أمريكي عربي ومسلم

وقال النائب عن الولاية ألاباس فرحات وهو ديمقراطي تضم منطقته ديربورن، التي تعد موطنًا لواحدة من أكبر الجاليات الإسلامية والعربية الأمريكية في ولاية ميشيغان: "لقد أدى جو بايدن بمفرده تقريبًا إلى نفور كل ناخب أمريكي عربي ومسلم في ميشيغان".

وأضاف "فرحات"، أن لديه ناخبين وجيران لديهم أفراد عائلات محاصرين في غزة – بما في ذلك بعض المواطنين الأمريكيين – ويشعرون بأن حكومة الولايات المتحدة تخلت عنهم تمامًا لعدم بذل المزيد من الجهد للمساعدة في إخراجهم، وإدخال المساعدات والضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.

وقال: "سيتعين على إدارة بايدن والديمقراطيين ككل القيام بالكثير من العمل لإعادة بناء مستوى معين من الثقة مع مجتمعي، لم يفت الأوان بعد لفعل الشيء الصحيح".

وأدت المناقشات الممتدة منذ أسبوعين، بين مسئولين مسلمين وناشطين وقادة مجتمع في الولايات المتحدة، إلى تحديد خطة لحشد ناخبيهم للتصويت في العام المقبل بطريقة تعبر عن احتجاجهم، مثل "ترك الجزء العلوي فارغا من بطاقة الاقتراع"، وكانت هناك اقتراحات أخرى مثل التصويت لصالح الجمهوريين؛ لأنهم يشعرون أن الجمهوريين كانوا صادقين على الأقل وليسوا مخادعين".

وقال البعض: "لقد شعرنا بالخداع والاستغلال".

وقال فرحات، إنه يجب على البعض تذكر الأرقام التي فاز بها بايدن، وكيف أن ولايات ميشيغان وجورجيا وأريزونا، بفوارق ضيئلة حسمت المعركة الانتخابية، يجب أن يتذكروا ذلك لا تتفاجئ عندما تقع عواقب لأفعالك.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب، في تجمع حاشد دعا إلى وقف إطلاق النار: "الرئيس بايدن.. ليست كل أمريكا معك في هذا الأمر وعليك أن تستيقظ وتفهم ذلك".

وتقدر أعداد المسلمين بنحو 240 ألف مسلم في ميشيغان، وهي الولاية التي فاز بها بايدن عام 2020 بفارق 150 ألف صوت، ويشكل المسلمون 1.3% فقط من سكان الولايات المتحدة، أي حوالي نصف عدد السكان اليهود، لكن يرى البعض أن أصواتهم حاسمة في الولايات التي قد يتم الفوز بها أو خسارتها بهامش ضيق، بما في ذلك ميشيغان ومينيسوتا وجورجيا وأريزونا.