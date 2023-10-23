الجيش الإسرائيلي: القوات البرية نفذت غارات محدودة في قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات البرية نفذت مداهمات محدودة في قطاع غزة؛ لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، أن قوات الجيش هاجمت عناصر حركتي «حماس» و«الجهاد» داخل الأنفاق وعشرات المقار العملياتية.



وأشار إلى أن القوات شنت هجومًا على مواقع عسكرية ونقاط مراقبة، قائلًا إن «الجيش يواصل الاستعداد للمراحل المقبلة من الحرب».



وأكمل: «قمنا بعمليات اقتحام بسلاح المدرعات لاستهداف مجموعات المسلحين في عمق خط المواجهة، ونعمل على البحث عن كل ما تشير إليه المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالمخطوفين».



واستطرد: «لدينا الكثير من الأسرى تم اعتقالهم أو العثور على جثثهم، ومقاتلو حماس يتعرضون لضربات عسكرية، ونعمل على جمع معلومات متعلقة بالمخربين».