200 مستعمر يقتحمون الأقصى في سابع أيام عيد العرش اليهودي

اقتحم 200 مستعمر، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن مجموعات متتالية من المستعمرين وبأعداد كبيرة اقتحمت المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، في سابع أيام «عيد العرش» اليهودي.

كما أدى المئات من المستعمرين طقوسا تلمودية عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى من الجهة الغربية.

يذكر أن هناك تصاعدا مستمرا في أعداد المستعمرين المقتحمين للمسجد الأقصى، حيث كانت أعدادهم قبل عدة سنوات لا تتجاوز الـ5 آلاف سنويا، في حين وصلت هذا العام إلى أكثر من 60 ألف مقتحم.