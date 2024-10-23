 200 مستعمر يقتحمون الأقصى في سابع أيام عيد العرش اليهودي - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

200 مستعمر يقتحمون الأقصى في سابع أيام عيد العرش اليهودي

وكالات
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 10:16 ص

اقتحم 200 مستعمر، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن مجموعات متتالية من المستعمرين وبأعداد كبيرة اقتحمت المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، في سابع أيام «عيد العرش» اليهودي.

كما أدى المئات من المستعمرين طقوسا تلمودية عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى من الجهة الغربية.

يذكر أن هناك تصاعدا مستمرا في أعداد المستعمرين المقتحمين للمسجد الأقصى، حيث كانت أعدادهم قبل عدة سنوات لا تتجاوز الـ5 آلاف سنويا، في حين وصلت هذا العام إلى أكثر من 60 ألف مقتحم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك