مستعمرون يقطعون 100 شجرة زيتون ويهدمون غرفة زراعية ببيت لحم

قطع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، 100 شجرة زيتون، وهدموا غرفة زراعية جنوب شرق بيت لحم .

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، لـ"وفا"، بأن مستعمرين قطعوا 100 شجرة زيتون في أراضي "جورة الخيل" بمنطقة وادي الحجار، تعود للمواطن جميل حسين كوازبة، القريبة من مستعمرة " اصفر" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأضاف بريجية أن المستعمرين هدموا، كذلك، غرفة زراعية تعود للمواطن كوازبة، واستولوا على محتوياتها كافة.

ووفق تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن معاناة المزارعين في موسم قطاف الزيتون هذا العام، أشد قسوة من معاناة العام الماضي، بسبب إرهاب الاحتلال ومستعمريه، الأمر الذي يهدد بفقد معدلات أعلى من المحصول.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستعمرين اقتلعوا خلال الشهر الماضي 699 شجرة منها 694 شجرة زيتون في محافظات: الخليل، وسلفيت، وبيت لحم، ونابلس، ورام الله والبيرة، وطولكرم.