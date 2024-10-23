إيران: أي اعتداء على المنشآت النووية سيقابل برد مدمر

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، تأكيده أن "أي اعتداء على المنشآت النووية الإيرانية سيقابل برد مدمر"، مشددا على أن "قدراتنا الدفاعية والأمنية بلغت مستوى يمكننا من التصدي لأي تهديد".

ومن جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن "الكيان الصهيوني سيتلقى ردا صارما لا يصدق في حال ارتكابه أي أخطاء ضد بلادنا"، مؤكدا ان "استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان لم يبق لنا خيارا غير الرد عليه".

وأوضح أن "الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بسبب الدعم الغربي وممارساته تهدف إلى إحراق المنطقة بأكملها".

وأمس الثلاثاء، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع عدد من الوزراء تتعلق بالرد على إيران.

وأضافت القناة نقلا عن مصادر أن الجيش أتم استعداده للهجوم على إيران، ويبدو أن الرد سيكون في غضون أيام.

هذا ونقلت "المونيتور" عن مصادر أمنية قولها إنه تم التوصل لتفاهم بين أمريكا وإسرائيل بشأن الرد على إيران.

وفي السياق ذاته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي توحيد جهود البلدين لمواجهة التهديد الإيراني.