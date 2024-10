صلاح يطارد جيرارد وكاراجر على صدارة قائمة تاريخية في ليفربول

تقدم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في الترتيب بقائمة تاريخية بمشاركات لاعبي الريدز بالبطولات الأوروبية على مر العصور، ليضيق الخناق على الثنائي جيرارد وكاراجر.

نشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إحصائية مميزة لـ محمد صلاح تقدم من خلالها في القائمة التاريخية للاعبي الريدز بالمشاركة الأوروبية.

قال ليفربول:" تقدم صلاح للمركز الثالث في قائمتنا التاريخية لأكثر اللاعبين مشاركة في البطولات الأوروبية على مر التاريخ.

وتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول لمباراة لايبزيج بدوري الأبطال ليسجل مشاركته رقم 69 في المركز الثالث، بينما يتواجد ستيفين جيرارد في المركز الثاني بـ 87 مشاركة، بينما تصدر كاراجر القائمة بـ 91 مشاركة.

