8 غيابات عن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة فنربخشة

استقر الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على القائمة المسافرة إلى الأراضي التركية، اليوم الأربعاء، لخوض مباراة ضد فنربخشة في ثالث جولات الدوري الأوروبي، غدا الخميس.

واختار مدرب الشياطين الحمر 20 لاعبا للمواجهة المرتقبة، أملا في انتزاع أول انتصار له في البطولة هذا الموسم.

وبحسب ما أعلنه النادي الإنجليزي، فإن قائمة المان يونايتد ضمت 3 لاعبين تحت 20 سنة، وهم هاري أماس، حبيب أوجونيي وإيثان ويتلي.

وشهدت القائمة غياب جوني إيفانز بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة برينتفورد الماضية في الدوري الإنجليزي، لينضم إلى هاري ماجواير، تيريل مالاسيا، لوك شو، ليني يورو، كوبي ماينو وماسون ماونت الغائبين.

وخلت القائمة أيضا من اسم لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، الغائب بسبب الإيقاف بعد طرده أمام بورتو في الجولة الماضية.

قائمة يونايتد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: بايندير، هيتون، أونانا

الدفاع: أماس، دالوت، دي ليخت، لينديلوف، مارتينيز، مزراوي، أوجونيي

الوسط: كاسيميرو، إريكسن، أوجارتي

الهجوم: ديالو، أنتوني، جارناتشو، هويلوند، راشفورد، ويتلي، زيركزي