نظمت مديرية أوقاف القاهرة، قافلة دعوية كبرى بقيادة الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، لمدينة الأمل، تحت عنوان "الإدمان وخطورته".

وجاء ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في بناء الإنسان، وصناعة الأمل ونشر الفكر المستنير، وتكثيفا للعمل الدعوي.

وشارك في القافلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، و الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بالقاهرة، الدكتور منتصف عبدالمهيمن مدير الإدارات، والدكتور سيد حموده مدير إدارة شرق مدينة نصر، والدكتور عبد الله عبد الفتاح مفتش بإدارة شرق مدينة نصر، والشيخ محمد ربيع مفتش بإدارة شرق مدينة نصر.

كما شارك فيها من الأئمة الدكتور محمد محمود سيد أنور، والدكتور السيد نجم، و️الدكتور أيمن أبو النصر، والدكتور أحمد رمضان، الدكتور تامر جمال، والدكتور ضياء سيد نور الدين، والدكتور أحمد محمد معوض، والشيخ محمد جمال عبد اللطيف، والشيخ محمد الشاذلي، والشيخ رضا عثمان.

وشاركت فيها من الواعظات الواعظة وفاء عبدالسلام والواعظة سحر حافظ والواعظة مرفت محمد رمضان والواعظة هويدا عبد الحميد والواعظة هدى بيبرس والواعظة نادية محمد يونس.