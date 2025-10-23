رئيس جامعة طنطا يثمن دور السفارات والقنصليات المصرية في دعم المؤسسات التعليمية

استقبل أحمد عبدالمجيد، القنصل العام المصري في جدة، اليوم الخميس، الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بمقر قنصلية جمهورية مصر العربية بجدة، وذلك على هامش مشاركة جامعة طنطا في المعرض الخليجي للتعليم الثامن عشر (18th Gulf Education Exhibition)، الذي يُقام حاليًا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر اللقاء، بحسب بيان صادر عن جامعة طنطا، كل من الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، الملحق الثقافي والتعليمي المصري بالمملكة، والدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وأكد الدكتور محمد حسين أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية في المملكة، وتوطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المشاركة في المعرض تُعد فرصة متميزة للالتقاء بالطلاب الواعدين والباحثين، والتعريف ببرامج الجامعة الأكاديمية المتنوعة وإمكاناتها التعليمية والبحثية المقدمة للطلاب الوافدين.

وأضاف رئيس الجامعة أن اللقاء في القنصلية المصرية بجدة يجسّد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية، ممثلة في سفاراتها وقنصلياتها، لمؤسساتها التعليمية المشاركة في الفعاليات الدولية. ووجّه الشكر للقنصل العام أحمد عبدالمجيد على حفاوة الاستقبال والدعم المستمر، كما أهداه درع الجامعة تقديرًا لجهوده في دعم الأنشطة التعليمية والثقافية المصرية بالمملكة.