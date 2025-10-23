شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، انخفاضًا في أسعار الدواجن، إذ وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 75 جنيهًا للكيلو.

ورصدت "الشروق"، خلال جولة ميدانية بسوق الطيور في منطقة المنشية بوسط المدينة انخفاضًا في أسعار بعض أنواع الدواجن.

وقال محمد إسماعيل، أحد تجار السوق، إن أسواق الطيور تشهد انخفاضًا، وإن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح حاليًا بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الدواجن الحمراء "البلدي" 110 جنيهات للكيلو، والفيومي البلدي 135 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو البانيه ما بين 170 و190 جنيهًا، والأوراك من 70 إلى 75 جنيهًا، فيما استقر سعر الكبد والقوانص عند 80 جنيهًا للكيلو.

وأشار إسماعيل، إلى أن سعر البط السوداني بلغ نحو 135 جنيهًا للكيلو حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام بين 180 و220 جنيهًا، وسجل الأرنب البلدي 150 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح إسماعيل أن هناك ارتفاعًا، إذ وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 165 جنيهًا، والبيض الأبيض إلى 140 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا.

وتوقع عدد من تجار سوق المنشية أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الفترة المقبلة، مع تحسن حركة الطلب وزيادة المعروض في الأسواق.