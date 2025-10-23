مجلس الوزراء اللبناني يناقش ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة، اليوم الخميس، برئاسة الرئيس جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لمناقشة جدول أعمال من 44 بنداً من بينها ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – القبرصية.

والتقى الرئيس عون رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.

ويتضمن جدول الأعمال اقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب، واتفاقيات ومشاريع قوانين ومشاريع مراسيم، بينها مشروع الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – القبرصية. وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة (8) من المياه البحرية اللبنانية.

كما يتضمن جدول الأعمال طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي. وطلب وزارة العمل الموافقة على التوقيع على اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية ( جسور). وطلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون يتعلق بنظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل.

وكذلك يتضمن جدول الأعمال بنود تتعلّق بتعينات وشؤون وظيفية وبنود مختلفة.