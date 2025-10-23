الشرطة الكمبودية تلقي القبض على 57 كوريا جنوبيا بسبب عمليات احتيال على شبكة الإنترنت

قالت الشرطة الكمبودية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على 57 كوريا جنوبيا بسبب صلتهم بمنظمة تقوم بالاحتيال على شبكة الانترنت في البلاد.

وجاء في بيان أصدرته سكرتارية لجنة مكافحة الاحتيال الإلكتروني اليوم الخميس، أن عمليات الاعتقال تمت أمس الأربعاء، حيث داهمت الشرطة مبنى في ضواحي العاصمة بنوم بنه، وعثرت على 86 شخصا يعملون به، من بينهم 57 كوريا جنوبيا و29 صينيا.

وصاحب وفد من النواب الكوريين الجنوبيين الشرطة أثناء المداهمة.

وكان الوفد، برئاسة كيم سيوك كي، قد وصل كمبوديا أمس الأول الثلاثاء في زيارة برلمانية؛ للتحقق من تقارير بشأن ما يتردد عن عمليات احتيال بشأن التوظيف واحتجاز غير قانوني وتعذيب لمواطنين كوريين جنوبيين في كمبوديا.

وأعادت كمبوديا، الجمعة الماضية، نحو 50 كوريا جنوبيا، تم اعتقالهم رسميا لاتهامهم بالعمل مع منظمات احتيال إلكتروني.

وجاء في بيان سكرتارية اللجنة اليوم، أن الشرطة صادرت 126 جهاز لاب توب و 30 هاتفا محمولا.

وأضاف البيان، أن الشرطة الكمبودية شاركت مع الوفد البرلماني الكوري وثائق تفيد بأن الكوريين الجنوبيين الذين يعملون بمركز الاحتيال يقومون بذلك طوعا وبدون إجبار أو إرهاب.