 سوريا.. الجيش الإسرائيلي يقصف شمال غرب قرية كويا بريف درعا الغربي بثلاث قذائف متنوعة
الخميس 23 أكتوبر 2025 9:28 ص القاهرة
سوريا.. الجيش الإسرائيلي يقصف شمال غرب قرية كويا بريف درعا الغربي بثلاث قذائف متنوعة

وكالات
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 8:50 ص | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 8:50 ص

أفادت قناة الإخبارية السورية بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مساء الأربعاء بالقذائف أطراف قرية كويا بريف درعا الغربي.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي قصف بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا، مشيرة إلى أن القصف تزامن مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة.

وذكرت "الإخبارية" أن الانتهاك الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، ولا سيما ريفي القنيطرة ودرعا.

وشددت على أنه "انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن، ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".

وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في 4 أكتوبر الجاري في قرية جملة بمنطقة العارضة بخمس آليات عسكرية ونفذت اعتقالات.

وأوضح المصدر ذاته حينها أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أربعة شبان من القرية خلال العملية، وأقامت حاجزا مؤقتا على مدخلها قبل انسحابها باتجاه نقطة الجزيرة الواقعة غربي معرية.

كما توغلت القوات الإسرائيلية في 30 سبتمبر الماضي، على أطراف قرية عابدين الواقعة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث وصلت تلك القوات يومها إلى منطقة العارضة وأقامت حاجزا عسكريا مدعوما بخمس مركبات.


