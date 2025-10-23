تراجعت الأسهم الروسية، في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 3.51% ليصل إلى 2559.83 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 3.51% ليصل إلى 987.57 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 3.05% ليصل إلى 2571.26 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 3.05% ليصل إلى 991.99 نقطة.
ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 1.6 كوبيك ليصل إلى 11.39 روبل.