الخميس 23 أكتوبر 2025 1:26 م القاهرة
23 أكتوبر 2025.. تراجع مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 1:17 م | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 1:17 م

تراجعت الأسهم الروسية، في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 3.51% ليصل إلى 2559.83 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 3.51% ليصل إلى 987.57 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 3.05% ليصل إلى 2571.26 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 3.05% ليصل إلى 991.99 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 1.6 كوبيك ليصل إلى 11.39 روبل.

