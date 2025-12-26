ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 3ر41% سنويا.

وذكرت الإدارة الوطنية للطاقة الصينية أن حجم الكهرباء الخضراء التي تم تداولها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين بلغ 7ر296 مليار كيلوواط/ساعة. وبلغ حجم هذا التداول خلال الشهر الماضي فقط 6ر33 مليار كيلوواط/ساعة بزيادة نسبتها 8ر42% سنويا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن إجمالي حجم تداول الكهرباء في الصين خلال أول 11 شهرا من العام الحالي تجاوز 6 تريليونات كيلوواط/ساعة بما يمثل حوالي 7ر63% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد.

يذكر أنه يتم توليد الكهرباء الخضراء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو المواد العضوية المتجددة. وخلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة في الصين من 2021 إلى 2025 شكلت الطاقة الخضراء حوالي ثلث إجمالي استهلاك الكهرباء في الصين وفقا للإدارة الوطنية للطاقة.

وتقيم الصين أكبر نظام طاقة نظيفة في العالم، مع سوق لتداول الكربون واستمرار نمو الصناعات الخضراء بها.