ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الساحل والصحراء، إلى 3136 مليون دولار عام 2018، مقابل 2725 مليون دولار فى العام السابق، بنسبة 15.1%، وفق بيان للجهاز المركزى للتعبئة والعامة والإحصاءاليوم.

وأوضح البيان أن أعلى قيم الصادرات المصرية تركزت فى خمس دول إفريقية بنسبة 66% من إجمالى التكتل، على رأسها ليبيا بقيمة 635.9 مليون دولار بنسبة 20.3%، وبعدها المغرب بـ501.6 مليون دولار بنسبة 16%، والسودان بقيمة 399.3 مليون دولار بنسبة 12.7%، وكينيا بـ354.6 مليون بنسبة 11.3%، ونيجيريا بـ179.2 مليون دولار بنسبة 5.7%.

كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول الساحل والصحراء إلى 1096 مليون دولار عام 2018، مقابل 1058 مليون دولار فى 2017 بنسبة 3.6%، وتركزت أعلى قيم الواردات فى خمس دول بنسبة 84.1% من إجمالى التكتل.

ووفق البيان، تصدرت كينيا هذه الدول بقيمة واردات 287.3 مليون دولار بنسبة 26.2%، ثم السودان بـ207.5 مليون بنسبة 18.9%، ثم المغرب بـ165.5 مليون دولار بنحو 15.1%، وبعدها تونس بقيمة 140.1 مليون دولار، بنسبة 12.8%، وأخيرا نيجيريا بـ121.4 مليون دولار) بنسبة 11.1%.