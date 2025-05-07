استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.

وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار البصل لتترواح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الجزر؛ لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وثبتت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي؛ ليتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

وثبتت سعر اليوسفي؛ ليتراوح بين 20 إلى 40 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدي؛ ليتراوح بين 55 إلى 75 جنيها.

وثبتت أسعار الجوافة ؛ لتتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

وثبتت أسعار الفراولة ؛ لتتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ؛ ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

استقر سعر البطيخ؛ ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيها.