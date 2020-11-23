المغرب: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 أشخاص تنتمي لتنظيم داعش

تمكنت سلطات الأمن المغربية، اليوم الإثنين، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 3 عناصر موالين لتنظيم (داعش) بمدينتي (إنزكان) و(أيت ملول).

وذكرت السلطات- في بيان، اليوم- أن الأبحاث والتحريات الأولية أكدت أن زعيم هذه الخلية قام، برفقة مشاركيه، بإعلان بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم (داعش) قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية.

كما أفادت التحريات بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية، ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة، إضافة إلى إشادتهم بالعمليات الإرهابية لـ (داعش) بعدد من الدول الأجنبية.

وأضافت السلطات أن العملية الأمنية أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء كبيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومنشورات تروج للأفكار المتطرفة.