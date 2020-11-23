محافظ البحيرة: فتح جميع اللجان أمام الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات النواب

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، وذلك في اليوم الأول من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال المحافظ، من داخل غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات بمجمع دمنهور الثقافي، إن عشرات الناخبين توافدوا على لجان الاقتراع قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف.

وأشاد بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحه لتأمين كافة المقرات واللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية.

وأشار إلى تجهيز ٦٥٣ مركزا انتخابيا يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية بعدد ٩ دوائر انتخابية لاستقبال ٤ ملايين و١٢ ألفا و٣٣٨ ناخبا، موضحا أنه تم المرور على كافة اللجان العامة والتأكد من وصول المستشارين وانتظام العمل باللجنة العامة، وتم التأكد من توزيع المظاريف استعدادا للعملية الإنتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الانتخابية.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع التزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات، مؤكدا توفير وسائل النقل اللازمة وكافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهول ويسر مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحه الناخبين مع رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات واللجان الانتخابية وتركيب مظلات وتوفير مقاعد لكبار السن بالإضافة إلى كرس متحرك بكل مقر وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.