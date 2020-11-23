إصابة 8 أشخاص إثر تصادم بين سيارتين في بسيون

أصيب 8 أشخاص، من بينهم 6 طالبات، بجروح وإصابات متفرقة، في حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية صالحجر مركز بسيون في محافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفيي طنطا الجامعي وبسيون العام لتلقي العلاج.



تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية صالحجر، وانتقلت سيارتا إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين.



أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.