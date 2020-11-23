ولي العهد البحريني يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وما وصل إليه التعاون الثنائي المشترك من مستويات متقدمة في كافة المجالات خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين،في قصر الرفاع، بالفريق بحري صمويل بابارو قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

ونوه الأمير سلمان، بأهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين، والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.