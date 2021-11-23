إنبي يخطف فوزا غاليا في اللحظات الأخيرة من فيوتشر بالدوري

نجح إنبي في خطف ثلاث نقاط غالية من فيوتشر بعدما فاز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العام.

وافتتح جوين إيبوكا التسجيل لإنبي عند الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ثم تعادل أيمن صفاقسي لصالح فيوتشر عند الدقيقة 55.

واحتسب حكم اللقاء محمد عادل، ركلة جزاء لصالح إنبي في الدقيقة 91، تقدم لها جون إيبوكا ونجح في تسجيلها بمرمى فيوتشر ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية في مشوار إنبي بالدوري.

ورفع إنبي رصيده بهذا الانتصار إلى 7 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة السابعة في المركز الثامن.