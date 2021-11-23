اتصال هاتفي بين رئيسي الأركان الأمريكي والروسي وسط توترات قرب أوكرانيا

تحدث رئيسا الأركان المشتركة للجيشين الأمريكى والروسي، اليوم الثلاثاء، هاتفيا في ظل استمرار التوترات على خلفية نشر موسكو لحوالي 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتحدث الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، والجنرال فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة الروسية، هاتفيا عن "العديد من القضايا الأمنية ذات الصلة"، وفقا لبيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الاتصال، بحسب ما أوردته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، دون إيضاح المزيد من التفاصيل.

ووفقا لبيان الولايات المتحدة، فإن المكالمة الهاتفية هي استمرار للتواصل بين القائدين؛ لضمان الحد من المخاطر وإزالة التعارض في العمليات، بما يتماشى مع الممارسات السابقة، واتفق كلاهما على الحفاظ على خصوصية التفاصيل المحددة لمحادثاتهما.