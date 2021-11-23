العراق يوقع عقدا مع شلمبرجير العالمية لحفر أبار نفطية جنوبي البلاد

أعلن مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية مساء اليوم الثلاثاء أن شركة الحفر العراقية وقعت عقداً مع شركة شلمبرجير العالمية لحفر 37 بئراً نفطية جديدة في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال باسم عبد الكريم، المدير العام لشركة الحفر العراقية، في بيان صحفي إن شركة الحفر العراقية وقعت عقداً مع شركة شلمبرجير العالمية لتنفيذ خدمات حفر 37 بئرا نفطيا في حقل الزبير بالبصرة لصالح شركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل الزبير النفطي في محافظة البصرة.

وأضاف عبد الكريم أن العقد يتضمن تشغيل أجهزة حفر تابعة لشركة الحفر العراقية في هذا المشروع وأن المكامن المستهدفة في هذا المشروع هو مكمن المشرف ونهر بن عمر ومكمن الزبير، حيث تسهم عمليات الحفر الجديدة في زيادة الطاقة الانتاجية لحقل الزبير النفطي.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي استمراراً لعقود شركة الحفر العراقية مع إيني الإيطالية بعدأن حقق الجهد الوطني نجاحاً باهراً في تنفيذ المشروع وإنجاز عمليات الحفر المناطة بهم بجودة وكفاءة عالية.