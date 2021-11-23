إصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بالسويس

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، بطريق "القاهرة/ السويس" ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يسفر الحادث عن أي ضحايا.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا من قائدي السيارات بالطريق اليوم الاثنين تفيد انقلاب سيارة "فان" على محور 30 يونيو المتصل بطريق "السويس/القاهرة".

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 7 سيارات لموقع الحادث، الذي وقع على مسافة 4 كيلومترات من مدخل طريق المحور على طريق "القاهرة/السويس".

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن السيارة تحمل لوحات رقم " ع ب ل 157" وان الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير السائق المسافة بينه وإحدى السيارات المارة، وحين حاول تفادي الاصطدام بها انحرفت عجلة القيادة في يديه وانقلبت السيارة.

وقال مصدر طبي بالمستشفى العام إن قسم الطوارئ استقبل 7 مصابين في الحادث من أسرة واحدة مقيمين بمحافظة السويس، وتراوحت الإصابات بين خفيفة ومتوسطة.