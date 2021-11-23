جاكوبس يتحدّى بولت لخوض سباق خيري

تحدّى الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، حامل ذهبية سباق 100 م في أولمبياد طوكيو الأخير، أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل أوسين بولت لمبارزة في سباق خيري، بعد قول الأخير أن الفوز بذهبية طوكيو كان في متناوله.

وكان بولت قال الأسبوع الماضي في حديث لوكالة فرانس برس إن مشاهدة سباق 100 م من جامايكا كان محبطاً بالنسبة اليه، في ظل تقهقر مواطنيه وخطف جاكوبس ذهبية صادمة بعدما خاض الألعاب كعداء غير مرشح للفوز.

وقال بولت (35 عاماً)، حامل الرقم العالمي منذ 2009 بزمن 9.58 ثوانٍ، إن زمن 9.80 ثوانٍ الذي سجله جاكوبس في طوكيو كان في متناوله برغم اعتزاله سباقات المضمار بعد بطولة العالم 2017.

ولجأ جاكوبس، الغائب عن السباقات منذ تتويجه في اليابان، إلى مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين لتحدّي بولت، حامل 8 ذهبيات أولمبية و11 في بطولة العالم.

كتب جاكوبس (27 عاماً)، المولود في الولايات المتحدة لوالد أميركي لكن ترعرع في إيطاليا بلد والدته "أنت بطلي، لذا شكراً للتقدير! لكنك قلت أيضاً انه كان بمقدورك الفوز، لذا أنا جاهز للتحدّي!".

تابع "ما رأيك في البدء بسباق أمسك العلم الخيري؟ أحضر فريقك وأنا سأحضر فريقي!".

ويُعدّ هذا السباق "روباباندييرا" شهيراً في إيطاليا، حيث يمارسه أطفال المدارس الذين ينقسمون بين فريقين ويتسابقون لامساك علم الفريق الآخر وإعادته إلى منطقتهم.