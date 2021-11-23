عرضت فضائية «TeN» مقطع فيديو يرصد لحظة تسليم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، إلى أمين عام المنظمة تشيلشي كابويبوي.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وشهدت قمة تجمع الكوميسا التي تنعقد، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.