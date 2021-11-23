نائب محافظ القليوبية تتفقد أعمال المركز التكنولوجى بمدينة الخصوص

تفقدت إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية، المركز التكنولوجى بمدينه الخصوص، وذلك للاطمئنان على منظومة العمل بالمركز التكنولوجى وإزالة المعوقات به والتأكد من انتهاء تدريب الإدارات الخلفية على المنظومة فضلا عن تحديد ميعاد للتشغيل التجريبي للمركز.



فيما تفقدت نائب محافظ القليوبية بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، المراكز التكنولوجية المتنقلة بحى غرب التى تقوم بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.



الجدير بالذكر أن الهدف من المراكز التكنولوجية المتنقلة هو تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وحرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها؛ وذلك في إطار العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.



